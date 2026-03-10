【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円リバウンド後のレンジ推移 先週から昨日までのまとめ ランド円は、日銀のマイナス金利解除への期待感と中東の地政学リスクが重なり、高金利通貨であるランドから資金が流出、大幅な下落を記録する週となった。 値動きの推移: 3月3日に週次高値 9.813円 を付けた後、日銀の早期政策修正報道を受けて急落。 3月4日から5日にかけて9.50円付近まで水準を切り下げ、一時的なリ