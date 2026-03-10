東京午前のドル円は１５７．５３円付近まで円高・ドル安推移。石油輸出の要所であるホルムズ海峡の閉鎖を背景とした原油高がいったん落ち着き、貿易赤字の拡大懸念から売られていた円に買い戻しが入っているうえ、逃避的なドル買いの巻き戻しにつながっている。 ただ、ホルムズ海峡は封鎖されたままで、イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）は米国やイスラエルの大使を追放した国にしかホルムズ海峡を開放しないと宣言するなど、石