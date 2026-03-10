【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円上値の重いレンジ・弱含み 先週から昨日までのまとめ スイスフラン円は、「最強通貨」同士の争いとなった。日銀の政策正常化への期待から円が急騰する一方、中東情勢の悪化を受けてスイスフランも買われたため、他のクロス円に比べると下落幅は限定的だったが、週を通じれば円の勢いが勝る展開となった。 値動きの推移: 週初（3/2）は203.18円付近で堅調に推移していたが、日銀