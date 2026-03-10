◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―メキシコ（９日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）メキシコの１番打者デュラン（レッドソックス）が、米国戦で２本塁打を放った。３回にジャッジ（ヤンキース）の先制２ラン、アンソニー（レッドソックス）の３ランで５点を先取された。先発スキーンズ（パイレーツ）の前に打線も４回１安打と封じられていたが、６回に反撃した。１死からデュランが左中間へ２号ソロ。なお２死一