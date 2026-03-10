９日、テヘランのエンケラブ広場に集まり、新たな最高指導者への支持を示す人々。（テヘラン＝新華社記者／沙達提）【新華社テヘラン3月10日】イランの首都テヘランのエンゲラブ広場で9日午後、新たな最高指導者となったモジタバ・ハメネイ師を支持する集会が開かれた。人々はイラン国旗を掲げ、モジタバ師の名前を連呼して支持を示した。米国とイスラエルによる軍事行動を非難する声も上がった。９日、テヘランのエンケラブ広場