お笑いコンビ・カベポスター（浜田順平、永見大吾）がパーソナリティーを務めるMBSラジオ『カベポスターのMBSヤングタウン』（毎週月曜後10：00）が、3月をもって終了することが、9日の放送で発表された。【写真】カベポスター『MBSヤングタウン』卒業イベントビジュアル『ヤングタウン』は、関西の伝統的な深夜ラジオ枠。カベポスターは、『MBSヤングタウンNEXT』を経験後、2023年10月から『ヤングタウン』月曜日を担ってき