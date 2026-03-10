北朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正党総務部長はアメリカ軍と韓国軍が9日から始めた合同軍事演習について強く非難しました。与正氏は10日、朝鮮中央通信を通じて談話を発表し、きのうから始まった米韓合同軍事演習「フリーダムシールド」について「地域の安定を破壊する戦争演習」だと反発しました。また演習には情報戦やAI＝人工知能技術など挑発的な軍事要素が一層加えられているとして「敵対勢力が主権領域に近づくなら、想像を