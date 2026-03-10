アメリカのトランプ大統領は9日に記者会見し、イランでの軍事作戦について「近いうちに終了する」との見通しを示しました。トランプ大統領の発言を受けて、9日に記録的な下げ幅となった日経平均株価は急反発しています。上昇に転じた平均株価は、上げ幅が一時2000円に迫りました。情勢悪化の長期化が避けられるとの見方から、原油価格が値下がりへと反転する中、幅広い銘柄で買い戻す動きが広がりました。市場関係者からは「ホルム