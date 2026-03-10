【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは９日、車いすカーリング混合ダブルス１次リーグ最終戦が行われ、日本の小川亜希、中島洋治組（チーム中島）はラトビアペアに４―１０で敗戦。通算３勝４敗の６位で１次リーグ敗退となった。アイスホッケー１次リーグで、Ｂ組の日本はカナダに０―１４で敗れ２連敗となり、準決勝進出の可能性がなくなった。