吉本新喜劇の小籔千豊（52）が9日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1・58）に出演。テレビと劇場の板挟みになった時代を振り返った。2006年、吉本新喜劇座長に就任。小籔は「座長になって新喜劇の公報担当になった。芸人ではなかった」と自身を表現していた。というのも、お笑いコンビ「ビリジアン」を解散して新喜劇に入ったとき、ある人から「なんでこんなヤツ入れんねん。俺らではあかんかったっ