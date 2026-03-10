アメリカのトランプ大統領は9日に記者会見し、イランでの軍事作戦について「近いうちに終了する」との見通しを示しました。ただ、戦闘終結の時期は明言せず、作戦を継続する考えも示しています。トランプ大統領：我々は決定的に勝っている。予定よりかなり早く進んでいる。我々の軍は世界で最も優れている。トランプ大統領は9日にフロリダ州で会見し、イランでの軍事作戦が近いうちに終結するとの見通しを示しました。ただ、記者か