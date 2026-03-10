神職を育成する伊勢神宮の研修所で、卒業式が行われました。 【写真を見る】毎朝6時起きで祭式作法などの講義を受ける… 神職を育成する“伊勢神宮の研修所”で卒業式 2年間の修養終えた2人の学生 伊勢神宮が運営する神職育成機関「神宮研修所」では、きょう2人の学生が2年間の修養を終え、卒業の門出を迎えました。 この研修所は、中堅の神職に必要な教養を取得する施設で、これまでに多くの卒業生を全国に輩出しています。