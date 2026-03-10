JR西日本と鳥取県は、山陰本線（鳥取駅〜米子駅間）で、自転車をそのまま車内に持ち込める「鳥取うみなみサイクルトレイン」の2026年度運行を4月4日(土)から開始します。本サービスは、ナショナルサイクルルート指定を目指す「鳥取うみなみロード」の利便性向上を目的に実施されており、2026年度も冬期を除き土休日に通年運行します。予約は「tabiwa by WESTER」限定で、料金は1台300円（別途乗車券が必要）。本記事では、サイクリ