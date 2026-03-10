第70回ダヴィド・ディ・ドナテッロ賞で観客賞を受賞したイタリア映画『Diamanti（原題）』が、『ダイヤモンド 私たちの衣装工房』の邦題で6月19日より新宿ピカデリーほかで公開されることが決定した。 参考：『センチメンタル・バリュー』謎めいた要素を解説建築と映画に刻まれた家族の記憶と歴史 本作は、1970年代のローマを舞台に、ある衣装工房で至高の一着を作ろうと奮闘するお針子たちの姿を描いた