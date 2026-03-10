TVアニメ『天は赤い河のほとり』が7月から日本テレビ・BS日テレにて放送されることが決定し、あわせてティザーPVが公開された。 参考：『怪獣8号』福西勝也×瀬戸麻沙美×加藤渉が考える、“夢と年齢”との向き合い方 1981年に『紅い伝説』でデビュー後、テレビドラマ化でも知られる『闇のパープル・アイ』や『海の闇、月の影』などを手がけ、2026年に画業45周年を迎える漫画家の篠原千絵。篠原の誕生日で