3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』に、嵐翔真、詩羽、長井短が出演することが決定した。 参考：岩本照と松田元太の“ととのう”瞬間が『カラちゃんとシトーさんと、』KV＆特報映像公開 本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡り