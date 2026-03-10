１０日の債券市場で、先物中心限月３月限は反発。米原油先物相場が急落したことを受け、原油高がインフレ圧力を高めるとの懸念が和らいだ。 トランプ米大統領は９日、米ＣＢＳテレビのインタビューで「イランとの戦争はほぼ完了した」と発言。米・イスラエルとイランの軍事衝突が早期に収束するとの期待感が広がり、足もとで急ピッチに上昇してきた原油先物相場の先高観が後退した。為替市場で円安の進行が一服したこ