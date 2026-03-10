美作市消防本部の男性職員（消防士長・33）がきょう（10日）、減給（10分の１）1か月の懲戒処分を受けました。 美作市消防本部によりますと、男性職員は2024年12月、休日に私用車を運転中、岡山県奈義町の県道交差点で、一旦停止後に安全確認不十分により通行したため、交差点内でトラックと接触し運転者に右足複雑骨折をけがをさせ、30日の運転免許停止処分を受けたということです。その後、2025年8月に過失運転傷害の罪で起訴さ