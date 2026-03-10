１０日前引けの日経平均株価は前営業日比１６７０円３６銭高の５万４３９９円０８銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１３億３５３６万株、売買代金概算は３兆７３３８億円。値上がり銘柄数は１４７０、対して値下がり銘柄数は１００、変わらずは２３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日の急落の反動で日経平均は大きく切り返す展開となった。前日の米国株市場でＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに