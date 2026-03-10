「BCNランキング」2026年2月23日〜3月1日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位DENON デュアルサブウーファー内蔵Dolby AtmosサウンドバーDHT-S218(K)（ハーマンインターナショナル）2位サウンドバーHT-A8000（ソニー）3位サウンドバーSR-B30A(B)（ヤマハ）4位レグザサウンドシステムRA-B100（TVS REGZA）5位サウンドバーHT-B600（ソニー）6位サウンドバ