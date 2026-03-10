今回のお仕事ハックは「他人の評価に振り回される毎日を変えたい」とのお悩みに、コラムニストのヨダエリさんがアドバイス。他人の評価に振り回される毎日を変えたい上司に褒められると安心しますが、少し注意されただけで一気に自信を失います。常に評価を気にしてしまい、仕事が楽しくありません。他人の評価に振り回されない働き方はできるのでしょうか。（営業／20代）まず、ひとつ言わせてください。評価を気にすること自体は