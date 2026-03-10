３月９日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ最終節で、前回女王の中国が優勝候補の北朝鮮と対戦。２−１で前者が接戦を制した。この試合でアクシデントが発生したのは前半終了間際だった。１−１で迎えた45＋４分、中国のFWワン・シュアンがオフサイドラインぎりぎりで飛び出してネットを揺らす。一度はオフサイドの判定となったものの、VAR検証後、得点が認められた。すると、このゴール