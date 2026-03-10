日経225先物は11時30分時点、前日比1820円高の5万4420円（+3.46％）前後で推移。寄り付きは5万4410円と、シカゴ日経平均先物（5万4665円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。現物の寄り付き時には5万3970円まで上げ幅を縮めたが、5万4000円～5万4400円辺りでの底堅さがみられ、終盤にかけて5万4710円まで買われる場面もみられた。ただ、上へのバイアスも強まらず、5万4400円～5万4600円辺りのレンジで推