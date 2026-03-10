◆イラン戦争のカオスはトランプ政権の誤算 中東におけるイラン戦争がエスカレートし、世界の金融市場を揺さぶっている。3月9日時点で原油先物価格（WTI）は1バレル＝100ドルを大きく上抜けた。2月27日の段階では67ドルだった。市場の関心は、この戦争がいつ収束するのかという一点に絞られている。戦争が長期化し、中東諸国を広く巻き込んだ泥沼状態に陥れば、単にエネルギー価格が上昇するというだけでなく、予