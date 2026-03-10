トビラシステムズ [東証Ｓ] が3月10日昼(12:00)に決算を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比9.3％減の2.3億円に減ったが、11-4月期(上期)計画の3.9億円に対する進捗率は59.4％に達し、5年平均の47.0％も上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の38.5％→28.8％に低下した。 株探ニュース