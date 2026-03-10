10日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝157円81銭前後と、前日午後5時時点に比べ65銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円27銭前後と3銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース