10日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1260円高の5万4110円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万4399.08円に対しては289.08円安。出来高は3万5960枚となっている。 TOPIX先物期近は3658.5ポイントと前日比77ポイント高、現物終値比15.74ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 54110