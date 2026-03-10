長崎市の商店街の事業者が生成AIの活用方法について学ぶ研修会が開かれました。 ビジネスの現場で人件費削減や業務の効率化が期待される生成AI。 長崎市浜町で行われた研修会は、長崎浜市商店街振興組合が県の中小企業団体中央会の支援事業を活用して開きました。 （長崎浜市商店街振興組合 三山 格 理事長） 「お店の方々にとって課題がそれぞれにある。(生成AIで)自分のところはこういうことができると