札幌圏で今シーズン発生した大規模な雪害などを踏まえ、鈴木知事は近く政府に対し支援を要望することが分かりました。札幌と新千歳空港の輸送力強化も求めるということです。札幌圏では今シーズン記録的な大雪により、高速道路やＪＲなどで通行止めや列車の運休などが発生しました。 こうした事態を受け、鈴木知事は近く首相官邸や国交省を訪問し、雪害による輸送障害対策として、混雑緩和などの要望を行う見通しで