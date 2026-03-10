札幌・豊平警察署は2026年3月13日から3日間、大和ハウスプレミストドームで開催されるARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」に伴い、ドーム周辺で臨時の交通規制を実施すると発表しました。交通規制が実施されるのは、国道36号の約1.6キロメートルや、道道西野真駒内清田線の約600メートル、市道東月寒5号線の約350メートル、市道福住中央線の約900メートルです。警察によりますと、この4