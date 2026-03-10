あす11日に発売される椎名林檎ニューアルバム『禁じ手』のリリースを記念して、椎名のオフィシャルYouTubeチャンネルで、『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』と冠したスペシャルプログラムが配信されることが決定した。【動画】期待大！椎名林檎のYouTube特番『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』では、椎名がさまざまな耳より情報をお届けする。第1弾企画として、『好景気パトロール