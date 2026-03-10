テレビアニメ『天は赤い河のほとり』が、日本テレビ・BS日テレにて7月より放送されることが決定した。あわせてキャスト、ティザーPV、OPテーマ情報が解禁され、ユーリ役を橘美來、カイル役を加藤渉、ナレーション／氷室役を七海ひろきが担当する。【動画】迫力の戦闘シーン！公開された『天は赤い河のほとり』PV公開されたPVでは、現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）が、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまり