2026年3月8日、韓国・マネートゥデイによると、映画「王と生きる男（原題）」が観客動員数1000万人を突破する大ヒットを記録し、舞台となった江原道・寧越の観光需要が急騰しているが、各所から批判の声が相次いでいる。観光業界と寧越郡によると、映画のヒット以降、同郡を訪れる観光客は大幅に増加した。清泠浦には2月の旧正月連休に約1万1000人、3月の「3・1節」連休に約1万4800人が訪れた。昨年1年間で寧越を訪れた観光