サントリー食品インターナショナルは、希釈タイプ飲料「割るだけクラフトボスカフェ」シリーズから、「チャイラテベース」を2026年3月10日に発売。スパイシーな香り立ちを実現ミルクや水と割るだけでカフェのような味わいのラテやブラックが手軽に楽しめる同シリーズから、ミルクで割るだけで、本格的なスパイスが香るチャイラテが作れる希釈タイプの紅茶が登場。コクがあってミルクによく合う味わいの「インド産紅茶」を100％使用