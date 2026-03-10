きょう10日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜後7：00〜)に、「肉肉パニック 想定外エキセントニック夫婦」が登場する。【オモウマ写真】迫力満点…ご飯4合、たまご3個を使った“オムライス”（2000円）富山駅から車で15分のところにあるオモウマい定食屋。ボリューミーな肉料理を特徴としており、名物の“角煮重”（1700円）は、下ゆでと味付けで4日間煮込むという一切れ50