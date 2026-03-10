俳優の加藤清史郎が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系木曜ドラマ『君が死刑になる前に』（4月2日スタート、毎週木曜後11：59）の追加キャスト、ドラマキービジュアル、キャラクタービジュアル、劇伴情報が10日、公開された。【写真】鈴木仁、与田祐希、内博貴、ニシダら追加キャスト本作は、現在と過去を舞台にして、連続殺害事件の裏に隠された真相を追う、完全オリジナルの本格サスペンス。加藤は、「教師連続殺害事件