名古屋ウィメンズマラソンで2時間26分37秒8日に行われた名古屋ウィメンズマラソンで、松竹芸能所属でタレント活動も続けている二刀流ランナー・北川星瑠（ひかる、ユニバーサルエンターテインメント）が、2時間26分37秒の11位と快走。レースから一夜明けた9日、自身のXに衝撃の姿を投稿した。過去に42.195キロの経験がある北川だが、きっちり練習を積んでの出場は初めてのため、名古屋ウィメンズが実質「初マラソン」。ピンク