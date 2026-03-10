クロスボウ1丁と矢を所持したとして、暴力団組長の男が警視庁に逮捕されました。銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、指定暴力団「松葉会」3次団体の組長・武井美喜也容疑者（63）です。武井容疑者は先月、群馬県・高崎市の自宅で人を殺傷することなどを目的としてクロスボウ1丁と矢5本を所持した疑いがもたれています。警視庁に、おととし「武井容疑者が拳銃を持っている」という情報提供があり、先月、関係先を家宅捜索したところ