Snow Man・岩本照とTravis Japan・松田元太がダブル主演を務めるPrime Video連続ドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』（28日午前0時より独占配信）において追加キャストが発表された。【動画】カラちゃん＆シトーさんの休日旅が満載！予告編高野水登氏・フトンチラシ氏の同名コミックが原作の『カラちゃんとシトーさんと、』は美味しいものが大好きなファッションモデル・カラちゃん（岩本）と、サウナが大好きなヘアスタイリス