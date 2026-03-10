¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¡ÈÈôÄ»3»ÐËå¡É¤È¤µ¤é¤Ë¤â¤¦1ÀÉ¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢·×4µÒÁ¥¤¬14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿À¸Í¹Á¤ËÆ±»þÆþ¹Á¤¹¤ë¡£Æþ¹Á¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¯¥ë¡¼¥ºµÒÁ¥¡ÖÈôÄ»?¡×¡ÖÈôÄ»?¡×¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥¢¡×¡Êµì¡¦½éÂå¡ÖÈôÄ»¡×¡Ë¡Ö¥¢¥¶¥Þ¥é¡¦¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡×¤Ç¡¢Æ±¤¸Æü¤Ë4ÀÉ¤â¤½¤í¤¦¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¹ÁÏÑ¶É¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1989¡ÊÊ¿À®¸µ¡ËÇ¯°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¡£Æ±Æü¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖµÒÁ¥¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢µ­Ç°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ä¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤âºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£µÒÁ¥¥Õ