一晩でおよそ10万人が犠牲になったとされる東京大空襲からきょうで81年。都内では犠牲者を追悼する式典が営まれました。1945年3月10日未明の東京大空襲では、アメリカ軍のB29による無差別爆撃で10万人が犠牲になったとされています。犠牲者らの遺骨が納められている東京・墨田区の東京都慰霊堂で午前10時から営まれた式典には、秋篠宮ご夫妻や遺族らが参列し、祈りを捧げました。献花に訪れた人「（空襲で）両親と兄弟3人、5人亡く