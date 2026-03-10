阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）が10日、教育リーグ・オリックス戦（SGL）で初めてベンチ入りした。立石は1月の新人合同自主トレで右脚肉離れを発症。春季キャンプは別メニュー調整が続いていたが、順調に回復し6日に全体練習に合流しアップにも参加した。ベースランニングやスライディングも解禁。実戦出場へのゴーサインはまだ出ていないものの、ベンチ入りして実戦勘を養っていく。この日は屋外フリー打撃も行っ