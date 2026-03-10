楽天モバイルの通信回線を不正契約できるサイトを開設したとして、警視庁などの合同捜査本部は10日までに、電子計算機使用詐欺ほう助の疑いで、東京都練馬区の無職の男（19）を逮捕した。100人以上の利用者がいたとみられる。