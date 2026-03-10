10日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）で、激レア鉄砲に“超衝撃値”の結果が出る。【動画】激レア鉄砲に“超衝撃値”の結果!?ゲストで出演する岡幸二郎番組では、江戸期の天才発明家が作った美しすぎる鉄砲が登場する。このほか、借金してまで買った伊東深水の美人画が本物かどうかが判明する。幻の孔雀石や河井寛次郎の茶碗も登場する。■出演者【MC】今田耕司、福澤朗、菅井友香【ゲスト】岡幸