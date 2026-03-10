佐藤早也伽（31、積水化学）が昨年に続いて名古屋ウィメンズマラソン（バンテリンドームナゴヤ発着）で2位（2時間21分56秒）に入った。レース終盤では優勝したS.チェプキルイ（35、ケニア）と壮絶なデッドヒートを展開。2秒差の2位ではあったが、MGCシリーズ2025-26のシリーズチャンピオンを決め、本人が辞退しない限り今年9月開催の名古屋アジア大会代表にも選ばれる。だが佐藤は大会前の取材では、国際大会などを強く目指す気持