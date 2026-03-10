北陸電力志賀原発の1号機（手前）と2号機＝2025年1月、石川県志賀町国土地理院が昨年12月、志賀原発（石川県）の敷地内に活断層が通っている可能性があると指摘したことを受け、北陸電力が新たにボーリング調査を実施することが10日、分かった。同社は再稼働に向けすでに詳細な地質調査をしており「断層は存在しない」としていたが、新たに敷地内外の複数箇所で調査することを決め、原子力規制委員会に報告した。地理院は昨年1