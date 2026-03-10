地元消防によると、10日午前9時50分ごろ、岐阜県可児市の大王製紙の工場で「男性2人が何らかのガスを吸引した。呼吸の苦しさを訴えている」と119番があった。県警によると男性6人が負傷。大王製紙は全員意識があるとしている。