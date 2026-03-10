ニューヨーク株式市場で9日、トランプ大統領が軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べたと報じられたことを受けて、続落していたダウ平均株価が反発しました。9日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価は取引開始とともに続落し、前の週の終値と比べ一時800ドル以上下落しました。しかし、トランプ大統領がCBSのインタビューで、軍事作戦について「ほぼ終わった」と述べたと報じられた後、値上がりに転じ、先週末よりも239ドル25