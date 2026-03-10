横浜発ギフトスイーツブランド「横浜バニラ」は、伊勢丹新宿店にて初の期間限定ポップアップストアを開催する。期間は3月11日〜16日、場所は本館地下1階フードコレクション。来場者は横浜バニラの人気スイーツを直接購入できる。横浜バニラ「塩バニラフィナンシェ」今回のポップアップでは、ホワイトデーや自分へのご褒美にぴったりな横浜みやげの新定番スイーツが登場する。販売商品は以下の通り。○「特製バニ丸ステッカー ひな