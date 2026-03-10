スターバックス コーヒー ジャパンは3月30日、「スターバックス コーヒー 京都円山公園 菊の渓店」を京都府京都市の円山公園内にオープンする。全国で名勝に指定された公園への出店は初めてという。店舗は園内の藤棚前に位置し、近くには枝垂桜があり、公園の四季の移り変わりとともに楽しめる店舗として展開する。スターバックス コーヒー ジャパン全国で名勝に指定された公園への出店は初めてという。店舗は園内の藤棚前に位置し